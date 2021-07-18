مياه القليوبية: تشغيل محطات الشرب بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى

قال المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إنه أصدر تعليماته بتشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى المحطات الإرتوازية ورفع درجة الاستعداد، وذلك نظرا للاستهلاك المتزايد خلال إجازة عيد الأضحى.



وأشار مجاهد، في تصريحات صحفية اليوم، أنه أصدر توجيهاته لمديري الأفرع بالمرور على محطات مياه الشرب، ومحطات الصرف الصحي للتأكد من العمل بكامل طاقتها، وشدد علي الالتزام بالنوبتجيات خلال عيد الأضحى المبارك.



وناشد رئيس شركة مياه القليوبية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب لضمان استمرار الخدمة لجميع المواطنين، ومنع استخدام خراطيم المياه ورش الشوارع، وأن تكرار شكاوى المواطنين من ضعف وانقطاع المياه ناتج عن الإسراف في استخدام المياه من بعض المواطنين ووجه بتحرير محاضر للمخالفين.



دعا المهندس مصطفي مجاهد جموع المواطنين بحسن التعامل مع خدمة الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بها لمنع حدوث طفوحات بالشوارع وتكدير المواطنين.