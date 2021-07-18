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حلا شيحه تعتذر لوالدها وتُعلق:" محدش هيقدر يخلف بنا أبداً"

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
منار داود
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حرصت الفنانة حلا شيحة على الاعتذار لوالدها، بعد تصريحاتها التي كتبتها أمس والتي عبرت فيها عن شعورها بالصدمة من حديث والدها وافتراءاته على زوجها بعد قوله بأن ابنته "مخطوفة"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

نشرت الفنانه حلا شيحه صوره لها برفقة والدها، وعلقت عليها قائلة:"حبيبي والدي الغالي أعز الناس بحبك ومحدش هيقدر يخلف بنا أبداً، وأنا متفهمه حبك وخوفك عليا وانت أغلي الناس انت غالي عندنا كلنا". 

وكانت حلا شيحة قد وجهت رسالة لوالدها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت فيها :"بوجه كلمة لوالدي الحبيب أن لا يصح أبداً كلامك مع كامل احترامي لك وللجميع، أنا الحمد لله سعيدة في حياتي ومع زوج اتشرف انه زوجي وبعتز بيه واحنا أصدقاء قبل ان نكون أزواج، وكل كلمة اكتبها وقلتها نابعة مني وانا متدينة بطبعي زي أي ست مصرية بتحب دينها وده لا يعيبني. وتديني اللي بدأ من اكتر من ١٥ سنة من المنطقي ان معز مش هو سببه، مش محتاجة حد يخطفني أو يكتب عني أو يوجهني، هذا كلام لا يليق، دعوا الخلق للخالق وكل واحد يخليه في حاله، وياريت نسمع من بعض بدل ما نسمع عن بعض، أحسنوا الظن".


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