سكرتير عام بورسعيد يتفقد الميناء البري الجديد بحي الضواحي (صور)



وأكد رئيس الحى على تيسير كافه الإجراءات والعمل على راحه المواطنين، وإزالة أي معوقات تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.





وأشار رئيس الحى إلى أن الميناء الجديد تم تصميمه ليصبح مدخل بورسعيد من ناحية الجنوب ويعتبر واجهة حضارية أمام الزائرين، كما سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد ويمثل طفرة فى خدمات النقل بالمحافظة، وإضافة حضارية إلى المحافظة لافتًا إلى أنه تم تكثيف اعمال النظافة العامه داخل وخارج الميناء ليكون فى أبهى صوره حضارية.

تابع اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى، صباح اليوم، بتفقد الميناء البرى الجديد بحي الضواحي للوقوف على حسن انتظام سير العمل داخله في ثالث أيام بدء التشغيل الرسمى، عقب افتتاحه وبدء العمل.وتفقد السكرتير العام ورئيس الحى منظومة العمل داخل الميناء وصالات الدخول والخروج للمواطنين، وصاله الجمارك ومواقف السوبر جيت كما تابعا كافه الخدمات المقدمة للمواطنين، داخل الميناء ومواقف سيارات الأجرة والسوبر جيت واطمانا على حسن سير العمل.