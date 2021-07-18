



وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-



ضبط (1497) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:ضبط (4،5 طن "مقطعات لحوم - كبدة") معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطر على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.



ضبط (2 طن "دواجن ومقطعاتها") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.



ضبط (1،06 طن "لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطر على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتعبئة وتجهيز السلع الغذائية لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.



ضبط (5،15 طن "مكرونة – دقيق فاخر – مسلى" بدون مستندات "مجهولة المصدر").. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.



ضبط (2 طن مخللات "مجهولة المصدر") معبأة داخل براميل بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية ويتشبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطر على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن معمل لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.



ضبط (6،5 طن "دقيق بلدى" مدعم) مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداولها خترج منظومة الدعم تم تجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوادء، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة سوهاج.



ضبط ( 1،5 طن سكر – 720 عبوة زيت تموينى) مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل بدال تموينى) بمحافظة الجيزة.



ضبط (5 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.



إضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية إستهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء.. وقد أسفرت عن ضبط عدد (29) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (3387) عبوة سجائر.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.