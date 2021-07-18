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استعدادا للعيد.. حملات صحية مكثفة على منافذ بيع اللحوم بالدقهلية (الدقهلية)

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شنت إدارة مراقبة الأغذية بصحة الدقهلية، حملات مكبرة بجميع مدن المحافظة حيث تم المرور على 185 منشأة غذائية وتم التوصيه بإغلاق 76 لإدارتها بدون ترخيص و4 لنقص شديد في الاشتراطات الصحية ووجود مصدر تلوث.

كما تم سحب 72 عينة للفحص المعملي للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإعدام 1933 كجم أغذية فاسده و345 لتر زيوت وعصائر.

وتم تحرير 116 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات وعدم وجود شهادات صحية وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة بالمخالفات وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة وانه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض وأكد على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

جاء ذلك، بناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية برفع درجة الاستعداد وتكثيف المرور على منشآت تداول الأغذية والاسواق قبل وخلال عيد الأضحى المبارك.
استعدادا للعيد.. حملات صحية مكثفة على منافذ بيع اللحوم بالدقهلية (الدقهلية)
استعدادا للعيد.. حملات صحية مكثفة على منافذ بيع اللحوم بالدقهلية (الدقهلية)
استعدادا للعيد.. حملات صحية مكثفة على منافذ بيع اللحوم بالدقهلية (الدقهلية)
استعدادا للعيد.. حملات صحية مكثفة على منافذ بيع اللحوم بالدقهلية (الدقهلية)

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حملات صحية الفجر العيد الدقهلية

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