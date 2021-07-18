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الحجاج يتوافدون إلى المسجد الحرام

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:32 م
الحجاج
الحجاج
وكالات
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استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أفواج الحجاج، في يوم التروية، حيث قامت باستقبالهم وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وتنظيم دخول الحجيج وفق المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي، وتسهيل أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

 

وأفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن الرئاسة قدمت عددا من الخدمات والبرامج للحجاج، بالتزامن مع القيام بعمليات التطهير والتعقيم المستمر في كافة أرجاء المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم حركة دخول وخروج وفود الحجيج عبر ثلاث نقاط تجمع (نقطة كدي - نقطة الشبيكة - نقطة أجياد) للدخول إلى المسجد الحرام.

 

وقالت الرئاسة، إنها وضعت كاميرات حرارية عند مداخل أبواب المسجد الحرام لرصد درجة حرارة الجسم، لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج.

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