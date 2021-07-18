Advertisements

نوال الزغبي تنفي تعرضها لحالة تسمم في فندق الشيراتون بصيدنايا

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


تعرّضت النجمة الذهبية نوال الزغبي لوعكة صحيّة نقلت على أثرها إلى المستشفى، وكشف الاعلامي فراس حليمي التفاصيل في تغريدة عبر تويتر.

وأعرب الجمهور عن قلقهم عليها بعد هذه الوعكة الصحية التي تعرضت لها، والتي برغم إصابتها بها صممت على إحياء حفلها في سوريا أمس.

ونفت نوال تعرضها للتسمم بسبب فندق الشيراتون بصيدنايا، وكتبت عبر تويتر: ‏قرأت أخبار عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق الشيراتون بصيدنايا.. وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بهالصيغة مؤذي.. الحقيقة اني حتى قبل ما أوصل على الاوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن..هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح.

وكان "الفجر الفني" قد تواصل مع شقيق نوال ومدير أعمالها مارسيل الزغبي، والذي طمأن الجمهور عليها وكل من سأل عنها وشعر بقلق على حالتها الصحية.

كما أكد على أنها بخير وأصبحت حالياً في صحة جيدة، وتشعر بتحسن شديد، قائلا: الحمدلله هي أحسن".

وكتب الإعلامي فراس حليمي منذ ساعات: "الحمدلله نوال الزغبي صارت أفضل وبتحسن مستمر.. قدّر الله ولطف وقطعت هالليلة على خير". وتابع "مهنية واخلاق والتزام‫ نوال الزغبي خلوها تغني اليوم".

وسرد أن نوال الزغبي أحيت حفلاً رغم وضعها الصّحي، وقال "لهلق بعدني مش مصدق انها قدرت توقف عالمسرح بعد كل اللي كان صاير فيها، خاصة بعد ما شافها الحكيم وقال ضروري تروح عالمستشفى. بس هي رفضت وقال في ناس جايين من آخر الدنيا عيب وحتى لو بدي غني ربع ساعة".

وختم "بقوة الله قطعت هالليلة ووصلت نوال على المستشفى ببيروت بخير وسلامة وهلق وضعها بدأ يتحسن بشكل تدريجي".

وبدورها، طمأنت جمهورها منذ دقائق، وكتبت تغريدة جاء فحواها: ‏الحمدلله صرت احسن ومرقت على خير خرجت من المستشفى ! شكرا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير.

أخبار تهمك

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

حوار| النائب سيد شمس يعلن موعد التعديل الوزاري الجديد.. ويطالب برحيل طارق شوقي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

حالتها خطرة..شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن تطورات الحالة الصحية لها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من الأهلي بعد سحب تهنئة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة لرباعي الأهلي المشاركين بأوليمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

مان سيتي يعرض نجمه للبيع

منذ ساعة الا ربع

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك يسحب التهنئة بعد تتويج الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يقترب من ضم 3 صفقات مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد نقلها لأحد المستشفيات بلبنان.. شقيق نوال الزغبي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لها

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

11:30 ص

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

08:00 ص

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا ثنائي الأهلي

10:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس