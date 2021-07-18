Advertisements

قصف أمريكي يستهدف شاحنة تقل مواد غذائية بريف دير الزور

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:41 م
قصف - أرشيفية
قصف - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة سانا، اليوم الأحد، بأن طائرة مسيرة أمريكية قصفت شاحنة تقل مواد غذائية في بلدة السويعية بريف دير الزور ولا إصابات.

 

وفي سياق آخر، استهدف قصف أمريكي، مقرا لميليشيات الحشد الشعبي بمنطقة الهري في قائم الأنبار العراقية.

 

 ويذكر أن أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء الأربعاء، سقوط 10 صواريخ كاتيوشا على معسر التاجي قرب بغداد الذي يضم قوات أمريكية.

 

وأوضحت المصادر، أنه تم العثور على عجلة نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية.

 

ويذكر أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تتجه إلى إرسال منظومة صواريخ دفاعية إلى العراق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قصف أمريكي سوريا دير الزور

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد سحب تهنئة الزمالك

منذ نصف ساعة

الزمالك يسحب التهنئة بعد تتويج الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

حوار| النائب سيد شمس يعلن موعد التعديل الوزاري الجديد.. ويطالب برحيل طارق شوقي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الزمالك يقترب من ضم 3 صفقات مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد نقلها لأحد المستشفيات بلبنان.. شقيق نوال الزغبي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لها

منذ أقل من ساعة

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 22 ساعة

حالتها خطرة..شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن تطورات الحالة الصحية لها

منذ حوالي 3 ساعات

مان سيتي يعرض نجمه للبيع

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

منذ ساعة و 18 دقيقة

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة لرباعي الأهلي المشاركين بأوليمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

قصف قاعدة عراقية تستضيف قوات أمريكية ببغداد

قصف مجهول يستهدف معسكرا إيرانيا في سوريا

إطلاق صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد

سقوط أربعة صواريخ على قاعدة تضم أمريكيين قرب بغداد

أول تصريح للرئيس العراقي حول الضربات الأمريكية على الحشد الشعبي

قصف قاعدة عسكرية عراقية في محافظة صلاح الدين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

11:30 ص

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

أول تعليق من الأهلي بعد سحب تهنئة الزمالك

12:20 م

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

08:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس