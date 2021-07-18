قصف أمريكي يستهدف شاحنة تقل مواد غذائية بريف دير الزور

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة سانا، اليوم الأحد، بأن طائرة مسيرة أمريكية قصفت شاحنة تقل مواد غذائية في بلدة السويعية بريف دير الزور ولا إصابات.

وفي سياق آخر، استهدف قصف أمريكي، مقرا لميليشيات الحشد الشعبي بمنطقة الهري في قائم الأنبار العراقية.

ويذكر أن أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء الأربعاء، سقوط 10 صواريخ كاتيوشا على معسر التاجي قرب بغداد الذي يضم قوات أمريكية.

وأوضحت المصادر، أنه تم العثور على عجلة نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية.

ويذكر أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تتجه إلى إرسال منظومة صواريخ دفاعية إلى العراق.