التموين: المجازر مفتوحة أمام المواطنين مجانا خلال عيد الأضحى (فيديو)

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنهم وضعوا خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى وتوفير كافة السلع الغذائية وخاصة اللحوم في منافذ الوزارة.





وأشار "خليل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "Dmc"، اليوم الأحد، إلى أن السلع متوفرة بكل أنواعها، والأسعار لم تختلف عن العام الماضي، كما تم ضخ 8 آلاف ذبيحة سوداني مختومة بالختم البنفسجي بسعر الكيلو 85 جنيه، كما سيتم عرض ضأن بلدي بختم أحمر بسعر الكيلو 125 جنيه.





وأضاف أن كافة السلع تخضع لرقابة مشددة، منوها بأن هدفهم توفير سلعة بجودة عالية وسعر مناسب للمواطن، لافتا إلى أن من يرصد أي أمر مخالف يمكنه التواصل مع الخط الساخن للوزارة على الرقم 16280.



