Advertisements
موعد ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال في الدوري الإسباني 2021 - 2022
الأحد 18/يوليو/2021 - 01:30 م
محمد سامي
Advertisements
ينتظر عشاق الكورة الأوروبية بشكل عام، والدوري الإسباني بشكل خاص، انطلاق الليغا الإسبانية في موسمها الجديد 2021-2022، والمقرر إنطلاقة في شهر أغسطس المقبل.
ويأمل نادي ريال مدريد في إستعادة لقب الليغا، الذي ناله أتليتكو مدريد في الموسم الماضي، في الجولة الأخيرة، بعد منافسة شرسة مع برشلونة والريال.
وسيكون ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال، في الدوري الإسباني 2021-2022، في شهر ديسمبر المقبل، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر.
ويلتقي ريال مع أتلتيكو مدريد يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر القادم، على ملعب سانتياغو برنابيو في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements