موعد ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال في الدوري الإسباني 2021 - 2022

ينتظر عشاق الكورة الأوروبية بشكل عام، والدوري الإسباني بشكل خاص، انطلاق الليغا الإسبانية في موسمها الجديد 2021-2022، والمقرر إنطلاقة في شهر أغسطس المقبل.









ويأمل نادي ريال مدريد في إستعادة لقب الليغا، الذي ناله أتليتكو مدريد في الموسم الماضي، في الجولة الأخيرة، بعد منافسة شرسة مع برشلونة والريال.









وسيكون ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال، في الدوري الإسباني 2021-2022، في شهر ديسمبر المقبل، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر.



