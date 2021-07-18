التحقيق في إطلاق شقيق برلماني النار على شاب بدار السلام

كشفت تحقيقات دار السلام الجزئية، عن مشاجرة وقعت بأحد شوارع دائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، نتج عنها إصابة شاب بطلق ناري على يد شقيق نائب برلماني بذات الدائرة.

وأفاد شهود عيان بأن المتهم أخرج سلاحا ناريا من بين ملابسه، وأطلق النار على المجني عليه وأصابه، في موقف فايدة كامل بدائرة قسم دار السلام وفر هاربا قبل أن يتمكن الأهالي من ضبطه لقيامه بتهديدهم بالسلاح الذي في حوزته ومنعهم من الاقتراب منه.

كما كشفت عن أن سبب ارتكاب الحادث خلافات سابقة بين شقيق النائب والشاب المجني عليه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يظهر فيه قيام شقيق نائب برلماني بإطلاق النار على أحد الأشخاص فى أحد شوارع دار السلام بالقاهرة.

وظهر فى مقطع فيديو، مدته 6 ثوانٍ، الشاب "ح. س" وهو ملقى على الأرض في بحر من الدماء، وحوله عدد من الأشخاص يحاولون إسعافه بعدما أطلق عليه شقيق نائب برلماني النيران في منتصف الشارع بسبب مشادة كلامية بينهما.