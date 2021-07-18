ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الاهلي بالنجمة العاشرة





سلطت الصحف الأوروبية والعربية الضوء على تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.





وتوج الاهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على فريق نادي كايزر تشيفز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء من توقيع محمد شريف ومحمد مجيد أفشة وعمرو السولية.





وجاءت أبرز عناوين الصحف العالمية على تتويج الأهلي على النحو التالي :-





سكاي سبورتس





الأهلي يحقق رقم قياسي كان ذلك العنوان الرئيسي في التقرير الذي تم تسليط الضوء فيه على تحقيق العملاق القاهري ضعف عدد القاب غريمه التقليدي واللدود فريق نادي الزمالك.





فيرست بوست





أما صحيفة فيرست بوست أكدت أن الأهلي نجح في معاقبة كايزر تشيفز بعشرة لاعبين ليحقق الفوز على مفاجأة البطولة الفريق الجنوب أفريقي في طريقة لحصد النجمة العاشرة على قميصه.





France 24





قالت الصحيفة إلى أن النادي الأهلي حقق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة ليواصل حصد الذهب مع مدربه الجنوب أفريقي موسيماني الذي جاء من أجل قيادة القارة الحمراء لإستعادة عرض أفريقيا.