التكبير لمدة 7 دقائق.. "أوقاف الإسكندرية" تعلن ضوابط صلاة عيد الأضحى

شدد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية على تطبيق ضوابط خلال شعائر عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ومتابعة أعمال النظافة والتعقيم.



وقد أشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التشديد على:

- أن تقام صلاة العيد بالمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة وبنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية.

- فتح المسجد قبل صلاة العيد بعشر دقائق.

- التكبير لمدة سبع دقائق.

- خطبة العيد لا تتجاوز العشر دقائق.

- غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.

- عدم اصطحاب الأطفال أو المأكولات.

وبخصوص صكوك الأضاحى قال الشيخ خشبة إن المديرية تنافس على المركز الثاني بعد محافظة القاهرة والمديرية مستمرة في بيع الصكوك حتى عصر ثالث أيام التشريق رابع أيام العيد.

