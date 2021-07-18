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سنغافورة تسجل رقما قياسيا جديدا في الإصابات بفيروس كورونا

الأحد 18/يوليو/2021 - 01:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار طارق
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أبلغت وزارة الصحة السنغافورية عن 88 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد المنقولة محليًا، اليوم الأحد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ أغسطس من العام الماضي، مدفوعة بمجموعات متزايدة من الإصابات المرتبطة بحانات الكاريوكي وميناء للصيد.

أدى تفشي المرض في صالات وبارات الكاريوكي أو KTV إلى تشديد الدولة المدينة بعض القيود على التجمعات الاجتماعية بعد أسبوع فقط من تخفيفها، وقالت وزارة الصحة في تقريرها الأولي، إن هناك 23 حالة تنتمي إلى مجموعة KTV و37 مرتبطة بمجموعة ميناء جورونج للسمك.

وكإجراء احترازي، أغلقت السلطات يوم الأحد أكشاك الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية في الأسواق في جميع أنحاء ولاية المدينة حيث اختبرت أصحاب الأكشاك بحثًا عن كوفيد 19، وقالت إنه تم الكشف عن مجموعات كورونا التي تشمل تجار الأسماك الذين زاروا ميناء جورونج للسمك لجمع مخزونهم لبيعه في الأسواق.

وتتسابق سنغافورة أيضًا للعثور على أشخاص مرتبطين بالمجموعات في صالات KTV، ولكن هناك مخاوف من أن بعض المستفيدين قد يحجمون عن التقدم.

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كوفيد 19 كورونا سنغافورة

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