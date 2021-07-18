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بدرية طلبة لياسمين عبد العزيز : ربنا يبعد عنك العين

الأحد 18/يوليو/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
منار داود
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تمنت الفنانة بدرية طلبة الشفاء العاجل لصديقتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت بدرية طلبة صورة لها برفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة:"ألف سلامه يانور عيني ربنا يقومك بالسلامة لحبايبك ولجمهورك اللي بيحبك وبيدعيلك من قلبه بالشفا وربنا يبعد عنك العين".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز الدرامية مسلسل "اللي ملوش كبير"، وهو بطولة أحمد العوضي، خالد الصاوي، بدرية طلبة، دنيا عبد العزيز، أحمد سعيد عبد الغني، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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