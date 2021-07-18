Advertisements

تعرف على فضل يوم التروية وأبرز الأخطاء التي يقع فيها الحجاج

الأحد 18/يوليو/2021 - 01:45 م
يوم التروية
يوم التروية
Advertisements

تعرف على فضل يوم التروية وأبرز الأخطاء التي يقع فيها الحجاج


يعد يوم التروية هو اليوم 8 من ذي الحجة، وينطلق فيه الحجاج إلى منًى، ويحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، ويبيتون بمنًى اتباعًا للسنة، ويصلون فيها خمس صلواتٍ: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا الفجر هو فجر يوم عرفة.

وسمي يوم التروية لأن إبراهيم، صلى الله عليه وآله وسلم، رأى ليلة الثامن كأن قائلا يقول له: «إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك»، فلما أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح، أمن الله هذا، أم من الشيطان؟ فمن ذلك سمي يوم التروية. 

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى في يوم التروية | وطن يغرد خارج السرب

وينطلق فيه الحجاج إلى منى، ويحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، ويبيتون بمنى اتباعًا للسنة، ويصلون فيها خمس صلواتٍ: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا الفجر هو فجر يوم عرفة.

فضل يوم التروية

يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وأحد الأيام العشرة الفاضلة التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إذ قال: "وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ"، والعمل فيها أفضل من العمل في غيرها، كما روى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما العمل في أيام أفضل منها في هذه" (يعني عشر ذي الحج، قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه، وماله فلم يرجع بشيء».



وفي هذا اليوم يبدأ الحجاج الاستعداد لهذا النسك العظيم، ويتأهبون فيه للوقوف غدا بين يدي الله الكريم في يوم عرفة.. يوم المغفرة والمباهاة والعتق من النيران.

أعمال يوم التروية .. 6 عبادات يؤديها الحاج في الثامن من ذي الحجة

الأعمال المستحبة
يستحب لمن يريد الإحرام الاغتسال، والتنظف، والتطيب، وأن يفعل ما فعل عند إحرامه من الميقات، وأن ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلاً: لبيك حجاً، وإن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط، فقال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإذا كان حاجاً عن غيره نوى بقلبه الحج عن غيره، ثم قال: لبيك حجاً عن فلان، أو عن فلانة، أو عن أم فلان إن كانت أنثى، ثم يستمر في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن زاد: لبيك إله الحق لبيك، فحسن لثبوت ذلك عن النبي، صلى الله عليه وسلم.

كما يستحب للحاج أن يبيت بمِنى ليلة عرفة، وذلك لما ورد عن النبيّ- صلّى الله عليه وسلّم- من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه، حيث قال: «فلمّا كان يومُ الترويةِ توجَّهوا إلى مِنى، فأهلُّوا بالحجِّ، وركب رسولُ اللهِ- صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فصلَّى به الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفجرَ، ثمّ مكث قليلاً حتى طلعتِ الشمس».

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوم التروية معنى يوم التروية فضل يوم التروية الحجاج

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة لرباعي الأهلي المشاركين بأوليمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الزمالك يسحب التهنئة بعد تتويج الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الاهلي بالنجمة العاشرة

منذ ساعة الا ربع

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

حالتها خطرة..شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن تطورات الحالة الصحية لها

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من ضم 3 صفقات مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

مان سيتي يعرض نجمه للبيع

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من الأهلي بعد سحب تهنئة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

حلا شيحه تعتذر لوالدها وتُعلق:" محدش هيقدر يخلف بنا أبداً"

منذ أقل من ساعتين

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

ما هو يوم التورية؟.. ولماذا سُمي بهذه الاسم؟

"يوم التروية".. تعرف على فضائله وأهم الأعمال المحببة فيه

تعرف على يوم التروية.. وسبب تسميته بهذا الاسم

كل ما تود معرفته عن يوم "التروية"

"قطار كهربائي وتطبيق ذكي".. أبرز مشاهد الحج في الثامن من ذي الحجة

يوم التروية.. سبب التسمية وكل ما يجب على الحاج فعله في هذا اليوم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

11:02 م

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الاهلي بالنجمة العاشرة

01:30 م

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

11:30 ص

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس