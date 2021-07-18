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"أمطار رعدية ورياح نشطة".. تفاصيل حالة الطقس في السعودية اليوم
الأحد 18/يوليو/2021 - 01:36 م
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 18-7-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في السعودية:
توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية السعودى أن يستمر اليوم الأحد هطول الامطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والاجزاء الجنوبية من منطقة الرياض فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
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