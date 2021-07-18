اعرف تفاصيل حالة الطقس في الإمارات اليوم

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 18-7-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، ويتخللها بعض السحب الركامية الممطرة خاصة على المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.





حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.





يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 19:42 والمد الثاني عند 07:48 والجزر الأول عند الساعة 12:37 والجزرالثاني عند الساعة 02:21 .



