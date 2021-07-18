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محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الأحد 18/يوليو/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي_كلينتون يسرى
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واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، متابعته الدورية لتنفيذ الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بمختلف القطاعات الخدمية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف الاهتمام بمنظومة النظافة العامة، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، ومتابعة الحالة العامة بالوحدات الصحية والمستشفيات ومختلف القطاعات، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة للمجازر والتأكد من جاهزيتها لاستقبال لحوم الاضاحي.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بنطاق المجازر وبامتداد الطريق الدائري بقرية تله، بالإضافة لتنفيذ أعمال رفع تراكمات القمامة واعمال النظافة الدورية بحي وسط المدينة وبقري تله والبرجاية ودماريس، كما تم إزالة وايقاف 4 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية بقرية صفط الخمار، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال رفع تراكمات القمامة بقرية صفانية التابعة للمركز، كما تواصل الوحدة المحلية لمركز سمالوط، اعمال النظافة العامة حيث تم رفع تراكمات القمامة بطريق البيهو – الشرانية وبقرية العزيمة وبحي وسط المركز، كما تم تطهير المقلب الريفي ونقل تراكمات القمامة للظهير الصحراوي، بالإضافة للمرور على الوحدات الصحية للتأكد من توافر الأطقم الطبية والتمريض، ضمن جهود الوحدة المحلية لمتابعة استعدادات عيد الأضحى المبارك.

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محافظ المنيا عيد الأضحى استعدادات عيد الأضحى

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