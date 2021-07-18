شريف منير لياسمين عبد العزيز : شدة وتزول

نشر شريف منير صورة له برفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وعلق عليها قائلاً:"ألف سلامه عليكي يا ياسمين إن شاء الله شدة وتزول".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز مسلسل "اللي ملوش كبير"، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، بدرية طلبة، دنيا عبد العزيز، أحمد سعيد عبد الغني، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تمنى الفنان شريف منير الشفاء العاجل لصديقته الفتانة ياسمين عبدالعزيز بعد إجرائها لعملية جراحية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".