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شريف منير لياسمين عبد العزيز : شدة وتزول
الأحد 18/يوليو/2021 - 01:49 م
منار داود
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تمنى الفنان شريف منير الشفاء العاجل لصديقته الفتانة ياسمين عبدالعزيز بعد إجرائها لعملية جراحية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشر شريف منير صورة له برفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وعلق عليها قائلاً:"ألف سلامه عليكي يا ياسمين إن شاء الله شدة وتزول".
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز مسلسل "اللي ملوش كبير"، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، بدرية طلبة، دنيا عبد العزيز، أحمد سعيد عبد الغني، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز مسلسل "اللي ملوش كبير"، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، بدرية طلبة، دنيا عبد العزيز، أحمد سعيد عبد الغني، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.
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