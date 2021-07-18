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محافظ المنيا يشدد على تكثيف الحملات الميدانية للتصدي لحالات البناء المخالف

الأحد 18/يوليو/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ اسماء نجاتى
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واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، في مختلف القطاعات، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وخاصة فيما يتعلق بتكثيف الحملات الميدانية للتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية، لاتخاذ اللازم مع المخالفين.

ووجه المحافظ رؤساء مراكز ومدن محافظة المنيا، المتابعة المستمرة لحالات البناء المخالف، والعشوائي، والتعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حالتى تعد في المهد، إحداهما تعدي على أملاك دولة بقرية بلنصورة التابعة للوحدة المحلية نزلة اسمنت، والآخرى بقرية ابوقرقاص البلد إزالة تعد بناء مخالف لدور اول علوي، وتمت الإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، 3 حالات بناء مخالف فى المهد بقريتى طرفا الكوم وداقوف حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين والتحفظ على مواد البناء، كما تم المرور على حالات الإزالة السابقة بنطاق مركز ملوى لمتابعة حالات الازالة التى تم تنفيذها من قبل للتأكد من عدم استمرار المخالف فى اعمال البناء.

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