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محافظ المنيا يشدد على تكثيف الحملات الميدانية للتصدي لحالات البناء المخالف
الأحد 18/يوليو/2021 - 01:50 م
أحمد الخميسي _ اسماء نجاتى
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واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، في مختلف القطاعات، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وخاصة فيما يتعلق بتكثيف الحملات الميدانية للتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية، لاتخاذ اللازم مع المخالفين.
ووجه المحافظ رؤساء مراكز ومدن محافظة المنيا، المتابعة المستمرة لحالات البناء المخالف، والعشوائي، والتعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حالتى تعد في المهد، إحداهما تعدي على أملاك دولة بقرية بلنصورة التابعة للوحدة المحلية نزلة اسمنت، والآخرى بقرية ابوقرقاص البلد إزالة تعد بناء مخالف لدور اول علوي، وتمت الإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، 3 حالات بناء مخالف فى المهد بقريتى طرفا الكوم وداقوف حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين والتحفظ على مواد البناء، كما تم المرور على حالات الإزالة السابقة بنطاق مركز ملوى لمتابعة حالات الازالة التى تم تنفيذها من قبل للتأكد من عدم استمرار المخالف فى اعمال البناء.
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