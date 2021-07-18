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برلماني: الإصلاح الاقتصادي وضع مصر على الطريق الصحيح

الأحد 18/يوليو/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن الفترة الأخيرة شهدت إنجازات كبيرة على الأرض، والفضل يعود لحزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادى والسياسية النقدية التي كانت بمثابة القرار الصعب، وتحدى كبير أقبلت عليه القيادة السياسية بشجاعة للقضاء على الإرث الكبير من الإهمال والفساد خلال العصور السابقة، وبدء الجمهورية الجديدة، وبالفعل أثبتت الأيام وتقارير المنظمات والمصنفات الدولية بأن هذه الإجراءات كانت هى باكورة الإصلاح الحقيقى.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن جائحة كورونا انعكست على العالم كله، وهناك العديد من الدولة الكبرى التى عانت كثيرا بسبب الأزمة، واقتصاد دول كاد ينهار، فى الوقت الذى وجدنا الدولة المصرية راسخة واقتصادها يتمتع بقدر كبير من الثبات، بل ومن عجيب المفارقات تحقيق معدل نمو بالموجب خلال هذه الفترة، واستمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لجميع فئات المجتمع، كما شهد ملف الرعاية والحماية الإجتماعية طفرة كبيرة أيضا.

وتابع الهضيبى:" هذا يؤكد أن القرارات وحزمة الإجراءات كان لها عظيم الأثر على الأرض، ولم يكن أحد يعلم ماذا لو لم نكن واقفين على أرض صلبة خلال هذه الجائحة العالمية، هذا انجاز أيضا كبير على الأرض يحسب للقيادة السياسية التى تستمر فى تقديم كافة أوجه الدعم للبسطاء، واستمرار البناء وتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات والمؤامرات التي تُحاك ضد الدولة المصرية".

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن استهداف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 %، في 2023-2024، مع الاستمرار فى دعم السلع التموينية، دليل على العمل بجدية وفقا لسياسة واضحة الهدف منها تحقيق طفرة كبيرة فى الموازنة العامة تنعكس نتائجها على المواطنين بشكل أعم وأشمل فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات.

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