وزير النقل يباشر إزالة تعديات على حرم مشروع القطار السريع في الإسكندرية

تابع الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عملية إزالة تعديات بحرم السكة الحديد بمنطقة محرم بك في إطار تنفيذ مشروع القطار السريع.

وقال الوزير في تصريح صحفي: إنه يتم إزالة التعديات على أراضي الدولة في حرم السكة الحديد، مشيرًا إلى أن التعديات عبارة عن بيوت خطرة على السكة الحديد، لأن سكان تلك البيوت يعرضون حياتهم للخطر.

وأضاف أن تلك التعديات على مسار مشروع القطار السريع الجديد لمحافظة الإسكندرية، وأن تلك المسار بديل عن مسارات أخرى بها عقارات سكنية، وأشار إلى أن تلك التعديات عشوائية، وأنه لن يتم السماح بأي تعديات علي أملاك الدولة ويتم العمل علي إرجاع هيبة الدولة، مع الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

وأشار أن بعد إزالة التعديات سيتم استخدام الأرض لإنشاء المحطة النهائية لمسار القطار السريع بالإسكندرية.

