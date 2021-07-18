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الفلسفة ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالقليوبية

الأحد 18/يوليو/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعرب طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، عن سعادتهم لسهولة ومستوى امتحان الفلسفة والمنطق، الذي أدوه اليوم في امتحانات الشعبة الأدبية.

ورسم الامتحان على وجوههم البهجة والسعادة وخاصة بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى، مطالبين الوزارة بالتخفيف عنهم في الامتحانات المقبلة، مؤكدين أن امتحان أزال أثار الامتحانات الصعبة الماضية، وخاصة اللغة العربية والألمانية.

وقالت الطالبات أمام لجنة بنها الثانوية بنات، إن الامتحان كان في مستوى كل الطلاب، وبه 50 سؤالا لم تتعدى نسبة الصعوبة فيها 6 أسئلة لقياس مستوى الطلاب.

وأكد الطلاب، أن الأسئلة الصعبة في الامتحان تمثلت في جزئيات في المنطق، وأسئلة في الاختياري كانت إجاباتها محيرة، ولكن في مجمل الامتحان كان سهلا ومناسبا للكل، مطالبن بأن تكون باقي الامتحانات في هذا المستوى حتى يستطيعوا تعويض ما فات.

ولاول مرة منذ بدء امتحانات الثانوية العامة الشعبة الادبية ارتسمت الفرحة علي وجوده أولياء الامور وخاصة الامهات بسبب سهولة الامتحان وفرحة أبنائهن، مطالبن الوزير بأن تكون باقي الامتحان على هذا المستوى، مؤكدين أن العيد عيدين اليوم بفرحة أبنائهن.

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طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية امتحان الفلسفة والمنطق الثانوية العامة الثانوية

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