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الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة غدا

الأحد 18/يوليو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الإثنين الموافق وقفة عرفات، حيث يسود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأكدت الأرصاد أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة  رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد بحلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

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