آرسنال يتوصل لاتفاق مع صفقة جديدة

ذكرت تقارير بريطانية إعلامية أن آرسنال توصل لاتفاق من حيث المبدأ للتعاقد مع بن وايت مدافع برايتون آند هوف ألبيون مقابل 50 مليون جنيه إسترليني (68.86 مليون دولار).





وقالت شبكة سكاي سبورتس إن وايت، الذي كان ضمن تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا الأخيرة، سيخضع للفحص الطبي بعد العودة من الإجازة في 26 يوليو (تموز) الجاري.





وخسر المنتخب الإنجليزي في نهائي البطولة أمام إيطاليا لكن وايت لم يشترك في مسيرة بلاده بالمسابقة.





وبعد الرحيل عن ساوثامبتون في 2014، انتقل وايت إلى برايتون وترك بصمة بعد الإعارة في نيوبورت كاونتي وبيتربره وليدز يونايتد.





وكان وايت من أبرز لاعبي برايتون الموسم الماضي وشارك في 36 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في مركز قلب الدفاع.





ويحاول فريق المدرب ميكل أرتيتا تعزيز قوته الدفاعية بعدما احتل المركز الثامن في الموسم الماضي، ليغيب بالتالي عن اللعب في أي مسابقة أوروبية لأول مرة منذ موسم 1994-1995.





ومن جانب آخر، أعلن برايتون انتقال الجناح علي رضا جهانبخش إلى فينوورد الهولندي بعقد لمدة ثلاث سنوات.



