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حديقة الحيوان: جاهزون لاستقبال الزوار طوال أيام عيد الأضحى (فيديو)

الأحد 18/يوليو/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق حيوان الجيزة، إن حديقة الحيوان بالجيزة مفتوحة طوال أيام عيد الأضحى، وكافة الإجراءات الاحترازية مطبقة، حيث يشترط الدخول بالكمامة، وقياس درجة الحرارة للزائرين.
وأشار "رجائي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "dMC"، اليوم الأحد، إلى أنه تم تحديد كثافة الزوار داخل الحديقة بنحو 7 آلاف زائر في اليوم الواحد، لافتا إلى أن الحديقة تطهر يوميا بعد انصراف الجمهور، معلقا: "جاهزين لاستقبال الزوار"، كما يوجد عدد من المتاحف داخل الحديقة، موصيا الزوار زيارة متحف المحنطات بالحديقة.
وأوضح أنه تم توفير مجموعات حيوانية جديدة منها الزراف والدب الروسي، والنمور البنغالية، كما تم رفع كفاءة بيت الزواحف، لافتا إلى أنه يتم التعاون مع مديرية أمن الجيزة في تأمين الحديقة، حيث يوجد عناصر شرطة نسائية ستتواجد داخل الحديقة خلال أيام العيد.

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عيد الأضحى حديقة الحيوان حديقة

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