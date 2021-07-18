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كامل الوزير يكشف مشروعات النقل في محافظة الإسكندرية

الأحد 18/يوليو/2021 - 02:17 م
جانب من جولة وزير النقل
جانب من جولة وزير النقل
دينا حسن- محمد رجب
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كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن المشروعات الجديدة التي تنفذ على أرض الإسكندرية في ظل الجمهورية الجديدة، كمشروع تطوير محطة مصر، ومشروعات تطوير النقل السككي الكهربائي بالإسكندرية وعلي رأسها مشروع مترو أبو قير "مترو عالي الكثافة بالمسار من أبو قير وحتى محطة مصر" بطول ٢١.٧ كم كمرحلة أولي، وكذلك مشروع "تأهيل وتطوير ترام الرمل"، مشيرًا أنه من المقرر العمل بهما من بداية أكتوبر القادم، بالإضافة إلى القطار السريع.

وأعلن الوزير عن بشرى لأهالي الإسكندرية أنه بعد التشاور مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذي نقل للوزير مطالب أهالي الإسكندرية، فقد تقرر جعل مسار مترو أبو قير على كوبري علوي لمنع أي تزاحم بالمحافظة واستغلال الجزء الأسفل من الكوبري في إقامة جراجات وغيرها من الأعمال التجارية لخدمة المواطنين.

فيما وجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزير النقل على تلبيته مطالب شعب وأهالي الإسكندرية الخاصة بمشروع "مترو أبو قير"، بجعل مسار المترو علوي وليس سطحي، وبذلك نستطيع الحد بشكل كبير من الازدحام بالمحافظة، بالإضافة إلى الاستفادة بالأراضي الموجودة أسفل المسار في أعمال تجارية واقتصادية تخدم أهالي الإسكندرية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارة النقل وهيئة السكة الحديدية ووزارة الداخلية، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة منذ سنوات، مؤكدًا أنه سيتم إزالة كل التعديات والتجاوزات التي تعرض حياة المواطنين للخطر. 

وتابع اليوم الأحد الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عملية إزالة تعديات بحرم السكة الحديد بمنطقة محرم بك فى إطار تنفيذ مشروع القطار السريع.

وصرح الوزير في تصريح صحفي بأنه يتم إزالة التعديات على أراضي الدولة في حرم السكة الحديد، مشيرًا إلى أن التعديات عبارة عن بيوت خطرة على السكة الحديد، لأن سكان تلك البيوت يعرضون حياتهم للخطر.

كامل الوزير يكشف مشروعات النقل في محافظة الإسكندرية
كامل الوزير يكشف مشروعات النقل في محافظة الإسكندرية
كامل الوزير يكشف مشروعات النقل في محافظة الإسكندرية
كامل الوزير يكشف مشروعات النقل في محافظة الإسكندرية
كامل الوزير يكشف مشروعات النقل في محافظة الإسكندرية
كامل الوزير يكشف مشروعات النقل في محافظة الإسكندرية

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