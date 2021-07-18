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مقتل 20 شخصا جراء انهيارات أرضية في الهند

الأحد 18/يوليو/2021 - 01:53 م
انهيار أرضي - أرشيفية
انهيار أرضي - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بمقتل 20 شخصًا جراء انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في مدينة مومباي الهندية.

 

وقدارتفع عدد قتلى الفيضانات المدمرة في غرب ألمانيا وبلجيكا إلى 170 شخص على الأقل بعد أن انهالت الأنهار والفيضانات المفاجئة هذا الأسبوع وانهارت منازل وتقطعت الطرق وخطوط الكهرباء.

 

وقتل نحو 143 شخصا في الفيضانات في أسوأ كارثة طبيعية في ألمانيا منذ أكثر من نصف قرن. وشمل ذلك حوالي 98 في منطقة أرويلر جنوب كولونيا، وفقا للشرطة. ولا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين أو يتعذر الوصول إليهم حيث تعذر الوصول إلى عدة مناطق بسبب ارتفاع منسوب المياه بينما كانت الاتصالات في بعض الأماكن لا تزال معطلة.

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مقتل 20 شخص انهيارات ارضية الهند

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