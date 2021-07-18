ميلووكي يتفوق على فينكس ويقترب من لقب دوري السلة الأمريكي

تفوق ميلووكي باكس 123-119 على فينكس صنز صاحب الأرض في مباراة مثيرة ومتكافئة ليواصل انتصاراته ويقترب من لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.





وبعد الخسارة في أول مباراتين، انتفض باكس وفاز في ثلاث مباريات متتالية ليتقدم 3-2 في الدور النهائي وبات يحتاج إلى انتصار واحد لحصد اللقب وإنهاء السلسلة التي تحسم للأفضل في سبع مباريات.





ويحتاج ميلووكي إلى انتصار واحد لإحراز لقب الدوري لأول مرة في 50 عاماً، بينما لا بديل أمام فينكس سوى الفوز بآخر مباراتين في السلسلة لإحراز لقبه الأول منذ تأسيسه قبل 53 عاماً.





وكان صنز متأخراً بفارق نقطة واحدة قبل 20 ثانية من النهاية، قبل أن ينتزع جرو هوليداي لاعب ميلووكي الكرة من يد ديفن بوكر ويرسل تمريرة ساقطة متقنة نحو يانيس أنتيتوكومبو الذي سجل رمية ساحقة.





وتصدر أنتيتوكومبو، الذي غاب شقيقه وزميله تاناسيس عن هذه المباراة بسبب بروتوكولات الصحة والسلامة، مسجلي النقاط في باكس برصيد 32 نقطة.





وتألق ديفن بوكر لاعب صنز وسجل 40 نقطة، لكن فريقه لم يحافظ على بدايته الرائعة وفرط في تقدمه بفارق 16 نقطة في أول ربع، رغم أنه كاد أن يكمل انتفاضة ناجحة قرب النهاية.





وظهر فينكس في البداية بشكل مختلف عن الفريق الذي خسر في آخر مباراتين، وبدأ بشكل رائع وسط حماس هائل من المشجعين الذي جلس بينهم ليبرون جيمس عملاق لوس أنجليس ليكرز الحالي وبطل دوري السلة الأمريكي أربع مرات، وتقدم صنز 37-21 بعد الربع الأول.





لكن باكس رد بقوة في الربع الثاني واستفاد من تألق هوليداي وسجل 43 نقطة ليتقدم 64-61 مع الوصول إلى منتصف المباراة.





ولم يتراجع باكس وتعافى العملاق أنتيتوكومبو من بدايته المتوسطة وقاد ميلووكي للتقدم 100-90 قبل بدء الربع الأخير.





ويستضيف باكس المباراة السادسة يوم الثلاثاء، وإذا فاز فينكس ستقام المباراة السابعة الحاسمة على أرضه يوم الخميس.





وتظهر الإحصاءات أن الفريق الذي يفوز بالمباراة الخامسة، أثناء التعادل 2-2 ، يفوز بالسلسلة بنسبة تبلغ 72%.