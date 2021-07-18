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امتحان الفلسفة والمنطق يرسم البسمة على وجوة طلاب الثانوية العامة بالفيوم

الأحد 18/يوليو/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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رسم أمتحان الفلسفة والمنطق، البسمة على وجوة طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية، بمحافظة الفيوم،اليوم الأحد، وعقب خروجهم من اللجان عبروا عن سعادتهم بالامتحان، مؤكدين انه لأول مرة منذ بداية الامتحانات يأتى معظم الاسئلة من الكتاب المدرسى بعد أن جاءت معظم المواد السابقة مخيبة لأمالهم وطموحاتهم.

وأكد طلاب الثانوية العامة، الشعبة الأدبية بالفيوم، أن أمتحان الفلسفة والمنطق أسعدهم اليوم قبل عيد الأضحى المبارك ليقضوا اجازة العيد بسعادة مستعدين لامتحان المادة القادمة.

وأشار الطلاب نتمنى ان يأتى امتحان المواد القادمة على نفس مستوى الفلسفة والمنطق حتى نحصل درجات أكثر.

وأضاف الطلاب أن الأمتحان جاءت فى مستوى الطالب المتوسط لكن به بعض الأسئلة الغير مباشرة لا يعرفها سوى الطالب المتفوق البيذاكر طول العام.

وأشار الطلاب إلى أن الوقت المحدد من قبل الوزارة كان كافيا للأجابة على جميع الأسئلة بسهولة ويسر دون أى تعقيدات.

حيث شهدت اللجان تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على البلاد، وذلك اثناء دخول طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية، صباح اليوم للجان لاداء الامتحان فى سهولة ويسر على الطلاب، حيث تم تسليم ورقة الأسئلة في ميعادها المقرر من قبل الوزارة وسط حالة من الهدوء التام.

وأكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 20202021 بلغ 16 ألف و168 طالب وطالبة موزعين على عدد 62 لجنة بمختلف منراكز المحافظة، بواقع 5131 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و11037 طالب وطالبة بالقسم العلمي، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة وجود 14 طالب أو طالبة فقط بكل لجنة، للحفاظ على التباعد وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التى تضمن سلامة الطلاب من توفير للكمامات وأدوات التعقيم، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذلك توفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكاشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة.
امتحان الفلسفة والمنطق يرسم البسمة على وجوة طلاب الثانوية العامة بالفيوم
امتحان الفلسفة والمنطق يرسم البسمة على وجوة طلاب الثانوية العامة بالفيوم
امتحان الفلسفة والمنطق يرسم البسمة على وجوة طلاب الثانوية العامة بالفيوم
امتحان الفلسفة والمنطق يرسم البسمة على وجوة طلاب الثانوية العامة بالفيوم
امتحان الفلسفة والمنطق يرسم البسمة على وجوة طلاب الثانوية العامة بالفيوم
امتحان الفلسفة والمنطق يرسم البسمة على وجوة طلاب الثانوية العامة بالفيوم

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