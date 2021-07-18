Advertisements
امتحان الفلسفة والمنطق يرسم البسمة على وجوة طلاب الثانوية العامة بالفيوم
الأحد 18/يوليو/2021 - 01:59 م
الفيوم: ريهام على
Advertisements
رسم أمتحان الفلسفة والمنطق، البسمة على وجوة طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية، بمحافظة الفيوم،اليوم الأحد، وعقب خروجهم من اللجان عبروا عن سعادتهم بالامتحان، مؤكدين انه لأول مرة منذ بداية الامتحانات يأتى معظم الاسئلة من الكتاب المدرسى بعد أن جاءت معظم المواد السابقة مخيبة لأمالهم وطموحاتهم.
وأكد طلاب الثانوية العامة، الشعبة الأدبية بالفيوم، أن أمتحان الفلسفة والمنطق أسعدهم اليوم قبل عيد الأضحى المبارك ليقضوا اجازة العيد بسعادة مستعدين لامتحان المادة القادمة.
وأشار الطلاب نتمنى ان يأتى امتحان المواد القادمة على نفس مستوى الفلسفة والمنطق حتى نحصل درجات أكثر.
وأضاف الطلاب أن الأمتحان جاءت فى مستوى الطالب المتوسط لكن به بعض الأسئلة الغير مباشرة لا يعرفها سوى الطالب المتفوق البيذاكر طول العام.
وأشار الطلاب إلى أن الوقت المحدد من قبل الوزارة كان كافيا للأجابة على جميع الأسئلة بسهولة ويسر دون أى تعقيدات.
حيث شهدت اللجان تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على البلاد، وذلك اثناء دخول طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية، صباح اليوم للجان لاداء الامتحان فى سهولة ويسر على الطلاب، حيث تم تسليم ورقة الأسئلة في ميعادها المقرر من قبل الوزارة وسط حالة من الهدوء التام.
وأكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 20202021 بلغ 16 ألف و168 طالب وطالبة موزعين على عدد 62 لجنة بمختلف منراكز المحافظة، بواقع 5131 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و11037 طالب وطالبة بالقسم العلمي، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة وجود 14 طالب أو طالبة فقط بكل لجنة، للحفاظ على التباعد وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التى تضمن سلامة الطلاب من توفير للكمامات وأدوات التعقيم، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذلك توفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكاشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements