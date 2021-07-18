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الهلال السعودي يهنئ الأهلي ببطولة إفريقيا

الأحد 18/يوليو/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
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حرص الاتحادان الدولي "فيفا" والأفريقي "كاف" لكرة القدم على تهنئة النادي الأهلي المصري بتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه بعد الفوز علي كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت أمس السبت، على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وذكر "كاف" عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "الأبطال.. الأهلي يصبح أول نادٍ على الإطلاق يفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا 10 مرات".

وغردت صفحة "فيفا" الرسمية على تويتر: "تهانينا للنادي الأهلي وننتظركم في كأس العالم للأندية".

كما حرص نادي الهلال السعودي على تهنئة النادي الأهلي، وذكر الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "مبروك للأهلي المصري وجماهيره تحقيق ذهب أفريقيا".

وهنأ الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على تويتر النادي الأهلي وذكر: "تهانينا للأهلي فوزه بدوري أبطال أفريقيا 2021".

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