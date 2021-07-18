Advertisements

الفلسفة ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر.. صور

الأحد 18/يوليو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
هيام على
Advertisements

عبر طلاب الشعبة الأدبية بلجان الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد عن فرحتهم بمستوى امتحان مادة الفلسفة والمنطق في ثامن أيام امتحانات الثانوية.

وأكد عدد من الطلاب، إن امتحان الفلسفة جاء سهل ومباشر، فيما كان امتحان المنطق كان به بعض النقاط التي تحتاج إلى تركيز ووقت أكبر.

وأوضح الطلاب، الحمد لله الفلسفة أدخلت علينا الفرحة قبل العيد، بسبب أن الامتحان كان سهل جدا وكله من المنهج بالكامل، مؤكدين أنه كان ختامها مسك قبل الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بأن غرفة عمليات المديرية لم تتلقَ أية شكاوى حتى الآن من امتحانات مادة الفلسفة والمنطق، وجميع اللجان كانت تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات.
الفلسفة ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر.. صور
الفلسفة ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر.. صور

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية امتحان الفلسفة والمنطق الثانوية العامة الثانوية

أخبار تهمك

حالتها خطرة..شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن تطورات الحالة الصحية لها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من الأهلي بعد سحب تهنئة الزمالك

منذ ساعتين

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الاهلي بالنجمة العاشرة

منذ أقل من ساعة

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يسحب التهنئة بعد تتويج الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من ضم 3 صفقات مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ يوم

مان سيتي يعرض نجمه للبيع

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة لرباعي الأهلي المشاركين بأوليمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

11:02 م

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الاهلي بالنجمة العاشرة

01:30 م

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

11:30 ص

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس