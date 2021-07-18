الفلسفة ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر.. صور



عبر طلاب الشعبة الأدبية بلجان الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد عن فرحتهم بمستوى امتحان مادة الفلسفة والمنطق في ثامن أيام امتحانات الثانوية.



وأكد عدد من الطلاب، إن امتحان الفلسفة جاء سهل ومباشر، فيما كان امتحان المنطق كان به بعض النقاط التي تحتاج إلى تركيز ووقت أكبر.



وأوضح الطلاب، الحمد لله الفلسفة أدخلت علينا الفرحة قبل العيد، بسبب أن الامتحان كان سهل جدا وكله من المنهج بالكامل، مؤكدين أنه كان ختامها مسك قبل الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.



ومن جانبه قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بأن غرفة عمليات المديرية لم تتلقَ أية شكاوى حتى الآن من امتحانات مادة الفلسفة والمنطق، وجميع اللجان كانت تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات.