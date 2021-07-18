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18 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد
الأحد 18/يوليو/2021 - 02:01 م
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينة. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات.
وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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