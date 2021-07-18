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18 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الأحد 18/يوليو/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم  أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينة. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات.
وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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