انجي علي تدعي لياسمين عبدالعزيز… ربنا يشفيكي يا حبيبتي

علقت عليها قائلة:"ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتي ادعولها تقوم بالسلامة ".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز مسلسل "اللي ملوش كبير"، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، بدرية طلبة، دنيا عبد العزيز، أحمد سعيد عبد الغني، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

نشرت إنجي علي صورة لها برفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، و