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انجي علي تدعي لياسمين عبدالعزيز… ربنا يشفيكي يا حبيبتي
الأحد 18/يوليو/2021 - 02:04 م
منار داود
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تمنت الإعلامية إنجي علي الشفاء العاجل للفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت إنجي علي صورة لها برفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة:"ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتي ادعولها تقوم بالسلامة ".
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز مسلسل "اللي ملوش كبير"، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، بدرية طلبة، دنيا عبد العزيز، أحمد سعيد عبد الغني، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز مسلسل "اللي ملوش كبير"، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، بدرية طلبة، دنيا عبد العزيز، أحمد سعيد عبد الغني، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.
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