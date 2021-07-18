الفلسفة تسعد طلاب الثانوية العامة

قال فتحي أبو طالب، معلم فلسفة ومنطق: إن الامتحان جاء سهلا، مشيرا في تصريح إلى "الفجر"، أن الامتحان فرح أكثر من 90٪؜ من الطلاب .





ورصدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مستوى امتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية بالثانوية العامة، في اليوم الثامن لامتحانات الصف الثالث الثانوي، والذي انطلق صباح اليوم الأحد الموافق 18من شهر يوليو الجاري.وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة.





وأوضحت الحزاوي، في تصريحات صحفية، أن امتحان الفلسفة والمنطق قد جاء مناسب للطالب و لا يوجد مشاكل واعرب الطلاب عن سعادتهم وان الامتحان جاء كعيدية العيد





اشارت الحزاوي : تداول الإمتحان مسلسل يومي بالرغم من تأكيدات الوزارة القضاء علي تلك الظاهرة في ظل وجود اجراءات احترازية كاميرات المراقبة في اللجان واجهزة التفتيش .





وتعقد امتحانات الثانوية العامة ورقيًا على البابل شيت، بنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات التفكير والقدرة على الفهم وحل المشكلات، بأسئلة الاختيار المتعدد.



