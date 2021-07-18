"أمهات مصر": الفلسفة والمنطق "عيدية" طلاب الثانوية

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، أنه تم رصد مستوي إمتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في كافة المحافظات.





وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن إمتحان الفلسفة والمنطق كان بمثابة عيدية عيد الأضحى المبارك لطلاب الشعبة الأدبية، حيث أكد أغلب أولياء الأمور سهولة أسئلة الفلسفة والمنطق ويعتبر أسهل إمتحان في الثانوية العامة منذ أن بدأت، علي حد قولهم.



