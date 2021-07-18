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"أمهات مصر": الفلسفة والمنطق "عيدية" طلاب الثانوية

الأحد 18/يوليو/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، أنه تم رصد مستوي إمتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في كافة المحافظات.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن إمتحان الفلسفة والمنطق كان بمثابة عيدية عيد الأضحى المبارك لطلاب الشعبة الأدبية، حيث أكد أغلب أولياء الأمور سهولة أسئلة الفلسفة والمنطق ويعتبر أسهل إمتحان في الثانوية العامة منذ أن بدأت، علي حد قولهم.

وأوضحت عبير أن الإمتحان تم حله في اول ساعة ونصف من إجمالي الوقت المخصص للإمتحان وهو 3 ساعات، معربين عن سعادة أبنائهم من سهولة الإمتحان، بينما ذكر بعض أولياء الأمور وهم عدد قليل جدا وجود بعض النقاط الصعبة في الأسئلة الخاصة بالمنكق ولكن في مجملة سهل وفي مستوي الطالب المتوسط.

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طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية امتحان الفلسفة والمنطق الثانوية العامة الثانوية

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