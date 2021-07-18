التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز



ناشد احمد العوضي، الصحفيين أن اي تصريح عن الحالة الصحية الخاصة بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز من خلاله، كما أنه توجه بالدعاء لها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب أحمد العوضي منشورًا قال فيه:"يا جماعه بعد اذنكم .. اي تصريح عن الحاله عن طريقي فقط ... وانا مقلتش اي تصريح عن حالة ياسمين غير اني طلبت منكم دعواتكم .. وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل شكراً ليكم".



وكان قد كتب "وائل" شقيقها عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "صباح الخير.. أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".



وكانت ياسمين، خضعت مؤخرا لعمليتين جراحية بإحدي المستشفيات، خرجت منهما للعناية المركزة، لاستكمال العلاج.



وهناك حالة تكتم شديدة من أسرة "ياسمين" عن طبيعة المرض الذي أصابها، واكتفي المقربين منها بالتنويه ان الحالة الصحية لها ليست علي ما يرام، حيث وصفها الفنان أحمد حلمي الصحية بالصعبة في منشور له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسأل الجمهور الدعاء لها، بينما وصف شقيقها وائل عبد العزيز في منشور آخر له أن الحالة "خطرة".