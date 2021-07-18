ننشر اعمال يوم التروية.. عبادات يؤديها الحجاج في 8 من ذي الحجة

يوم التروية 2021 يعد من أعظم أيام الحج، حيث إنه يعتبر أول أيام الحج، كما أنه يحتوي على أحكام أساسية تتعلق بركن الاسلام، أولها قصد منى اقتداءً بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم-، ويعد يوم التروية الثامن من شهر ذي الحجة؛ فهو من أيام العشر الفضيلة، والتي أقسم الله -سبحانه وتعالى- بها في القرآن الكريم، فقال - سبحانه وتعالى-: (وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ)، وهو من الأيام التي يكثر فيها ذِكر الله -تعالى-، ويشمل ذِكر الله -تعالى- التكبيرَ، والتهليلَ، والتحميدَ، والتسبيحَ.

ونقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، اعمال يوم التروية 6 عبادات يؤديها الحجاج في 8 من ذي الحجة، وهي كالتالي:-

فضل يوم التروية





يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وأحد الأيام العشرة الفاضلة التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إذ قال: "وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ"، والعمل فيها أفضل من العمل في غيرها، كما روى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما العمل في أيام أفضل منها في هذه" (يعني عشر ذي الحج، قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه، وماله فلم يرجع بشيء».









سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم





قالت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، أن سبب تسميته يوم التروية يرجع لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام؛ وقال العلامة البابرتي في "العناية شرح الهداية": "وقيل: إنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن الناس يروون بالماء من العطش في هذا اليوم يحملون الماء بالروايا إلى عرفات ومنى".

















وأضافت الإفتاء، أنه سمي بذلك أيضا لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام؛ قال العلامة العيني في «البناية شرح الهداية»: «وإنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم رأى ليلة الثامن كأن قائلا يقول له: «إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك»، فلما أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمن الله هذا، أم من الشيطان؟ فمن ذلك سمي يوم التروية».