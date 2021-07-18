عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة



أعلن الكاتب الصحفي هاني عزب، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تعرضت لتسمم في الدم وذلك بعد خطأ طبي وهي تجري عملية جراحية.



وكتب هاني، علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ": "خاص.. الأزمة الصحية التي تعرضت لها ياسمين عبدالعزيز هي تسمم في الدم وذلك بعد خطأ طبي وهي تجري عملية جراحية.. وترتب عليه دخولها غيبوبة حالياً وأصبحت الحالة خطرة وتحتاج للدعاء".



وكانت خضعت الفنانة ياسمين عبد الغزيز مؤخرا لعمليتين جراحية بإحدي المستشفيات، خرجت منهما للعناية المركزة، لاستكمال العلاج.



وهناك حالة تكتم شديدة من أسرة "ياسمين" عن طبيعة المرض الذي أصابها، واكتفي المقربين منها بالتنويه ان الحالة الصحية لها ليست علي ما يرام، حيث وصفها الفنان أحمد حلمي الصحية بالصعبة في منشور له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسأل الجمهور الدعاء لها، بينما وصف شقيقها وائل عبد العزيز في منشور آخر له أن الحالة "خطرة".