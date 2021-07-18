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مراد مكرم يطلب من جمهوره الدعاء لياسمين عبد العزيز

الأحد 18/يوليو/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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طالب الفنان مراد مكرم، الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز وأكد انه لا يعلم حالتها الصحية ولكن يتمني لها الصحة والعافية.

وكتب مراد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "معرفش مالك ،و مش مهم اعرف ،المهم انك لما تبقي محتاجه دعاء،اطلب من كل الناس الي تعرفك و بتحبك تدعيلك يا جدعه يا طيبه يا فنانه".

واضاف قائلا: "يا رب مد ايدك و اشفيها و طمن حبايبها عليها .. هتخفي و هتبقي زي الفل ايا كان الي فيكي باذن الله.ماحدش يسألني مالها ،معرفش و مش مهم اعرف ،الي اعرفه انها بتعمل عملية صعبه و ده كفايه بالنسبالي اني ادعيلها".

وكانت خضعت الفنانة ياسمين عبد الغزيز مؤخرا لعمليتين جراحية بإحدي المستشفيات، خرجت منهما للعناية المركزة، لاستكمال العلاج.

وهناك حالة تكتم شديدة من أسرة "ياسمين" عن طبيعة المرض الذي أصابها، واكتفي المقربين منها بالتنويه ان الحالة الصحية لها ليست علي ما يرام، حيث وصفها الفنان أحمد حلمي الصحية بالصعبة في منشور له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسأل الجمهور الدعاء لها، بينما وصف شقيقها وائل عبد العزيز في منشور آخر له أن الحالة "خطرة".

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