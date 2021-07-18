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تحركات عاجلة وتكليفات من وزارة الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى

الأحد 18/يوليو/2021 - 04:20 م
صلاة العيد
صلاة العيد
محمد العطار
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اتخذت وزارة الأوقاف على مدار الفترة الماضية عدد من التحركات الهامة بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك التي تتم وفق إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسب دار الافتاء المصرية فيوم الاثنين، الموافق التاسع عشر من الشهر الجاري، سيوافق التاسع من ذي الحجة، أي يوم عرفة، على أن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 20 من الشهر نفسه، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

حملة نظافة وتعقيم
وفي الساعات الأخيرة، وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1442هـ.

إجراءات تباعد في المساجد
وأكد وزير الأوقاف على ضرورة مراجعة علامات التباعد واستكمالها بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة العيد، مشددًا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك.

تشكيل لجنة للإشراف على صلاة العيد
كما قرر وزير الأوقاف، تشكيل لجنة عليا للإشراف على صلاة عيد الأضحى المبارك على النحو التالي:"الدكتور هشام عبد العزيز علي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية "رئيسًا"، والشيخ صبري ياسين، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة "نائبا للرئيس"، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم عضوًا، الدكتور عبد الله حسن عبد القوي، مساعد الوزير للشئون الإدارية عضوًا، الدكتور رمضان عفيفي عفيفي، مدير عام الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة عضوًا، الشيخ خالد أبو القاسم عطية، معاون رئيس قطاع الشئون الدينية عضوًا".

واللجنة تكون مركزية للإشراف على صلاة العيد على مستوى الجمهورية، مع تشكيل لجان فرعية على مستوى جميع المديريات تضم كل من، مدير المديرية ووكيلها ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (أ) ومدير المديرية ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (ب)، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تحتاج إليه لإتمام أعمالها، وتمارس هذه اللجان عملها من تاريخه حتى انتهاء صلاة العيد.

وتتابع اللجنة عملية الإعداد لصلاة العيد من حيث نظافة المساجد وتعقيمها ومتابعة تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بوقت التكبير والخطبة وموضوعها، وسائر التعليمات الخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك.

ضوابط صلاة عيد الأضحى
وفي وقت سابق، قالت وزارة الأوقاف إن المساجد التي يقام فيها صلاة الجمعة سيؤدي فيها المصلون صلاة عيد الأضحى بضوابط ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتقصير وقت التكبير بما لا يزيد على 7 دقائق واستمرار عدم فتح دورات المياه وعدم تجاوز الخطبة عن 10 دقائق.


وأكد وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام في المساجد الكبرى التي يقام بها صلاة الجمعة فقط، مع عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو الطرقات أو الزوايا وخلافه غير المساجد المحددة.


وتتضمن ضوابط صلاة العيد كذلك، فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، ولا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ولا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة.

وتشمل أيضا، ألا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

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