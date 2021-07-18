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قطر تخفض حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بـ 17.6%

الأحد 18/يوليو/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
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انخفضت حيازة قطر من سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل في مايو الماضي بنسبة 17.6% على أساس شهري إلى 7.05 مليار دولار أميركي وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية.

وتظهر بيانات مصرف قطر المركزي لشهر يونيو الماضي زيادة قطر حيازتها من سندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنسبة 13% على أساس شهري إلى نحو 25.4 مليار دولار، ما يمثل نحو 62% من إجمالي الاحتياطات الرسمية، وما نسبته 45% من اجمالي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي.

 

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