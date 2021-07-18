الليلة..خالد سليم يطرح أغنيته الجديدة "عشمني"

يستعد الفنان خالد سليم الليلة لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة"عشمني"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.





وأعلن خالد سليم عن موعد طرح تلك الأغنية من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر مقطع فيديو دعائي من الأغنية، وعلق عليه قائلاً :"فيديو كليب أغنيتي الجديدة"عشمني" النهاردة الساعة ٩ مساء على اليوتيوب".



يذكر أن آخر أعمال خالد سليم، كان مسلسل «جمال الحريم» من بطولة نور، ودينا فؤاد، وصلاح عبد الله، وأشرف مصيلحى، وحازم سمير، وإيهاب فهمى، وأمير شاهين، ومن تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفى.