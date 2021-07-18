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تامر حسين لرامي صبري": ارجع كمل يارامي لازم نقف علي رجلينا

الأحد 18/يوليو/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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وجه الشاعر تامر حسين، رسالة للفنان رامي صبري، ونصحه بتجاوز حزنه وأنه يعود مرة اخري للحياة ولا يستسلم وان دائما شقيقه الراحل كريم كان يحب أن يراه في أفضل صورة.

وكتب تامر ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صديقى وأخى  الغال أنا عارف زعلك وحُزنك على كريم الله يرحمه  ويعوضكم بكُل الخير  وعايزك  تهرب من زعلك ده بالشغل  والنجاح ماتستسلمش كريم كان شايفك مثل أعلى ومتشرف بنجاحك  دايماً  عايزك أنجح واحد  خُد وقتك  بس إرجع كمل يارامى بعد العيد انا عارف كمية المُناسبات اللى إنت لغيتها ومقدر بس لازم نقف على رجلينا
ماحدش بيغير قدره ياصديقى  وبعدين احنا كلنا إخواتك وضهرك وسندك  ومش هزعل معاك تانى والا نقفش  إعتبرنى".

وتابع كلامه قائلا: "زى كريم أخوك الصغير  وربنا يهون عليك أى صعب وب أستسمحك انى هبقى أرجع أشير الأغانى بتاعتنا  اللى تعبت فيها وعملت مجهود عشان تنزل  تعمل حفلات ف الصيف
والناس تسمعها وده طلب كل أصحابك المقربين   وأعزمنى فى العيد عندك ؟ الغدا اللى بحبه الله يرحمك ياكريم ويغفرلك ويعوض أهلك كل الخير
ويخفف عنهم أمين" .

وانهي كلامه قائلا: "عايز كل الناس المحترمة اللى عندى   تشجع رامى يخرج من اللى هو فيه بكلامكم الطيب وكل حبايب رامى يبقوا جنبوا
أنا كتبت الرسالة هنا فى العلن عشان لو بعتهاله لوحده
مش هتأثر زى ماناس كتير ولاد حلال يفضلوا وراه".

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