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جرحى باشتباك مسلح بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان

الأحد 18/يوليو/2021 - 03:15 م
مخيم لاجئين - أرشيفية
مخيم لاجئين - أرشيفية
وكالات
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، اليوم الأحد، بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح فى اشتباك مسلح بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين فى جنوب لبنان، اليوم الأحد.

 

وقد شهد مخيم عين الحلوة شهد فجر اليوم اشكالاً فى الشارع التحتانى تطور إلى اشتباك مسلح، استُخدمت فيه القنابل والأسلحة الرشاشة، وأصيب نتيجته ثلاثة أشخاص، وخلف أضراراً جسيمة بالممتلكات.

 

وذكرت الوكالة اللبنانية، أن اشكالاً فردياً وقع بالقرب من مسجد النور بين عنصر من "الأمن الوطنى الفلسطينى" وآخر من "حرس المسجد"، سرعان ما تطور إلى اشتباك مسلح مع "حرس المسجد"، حيث استُخدمت فيه الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، قبل أن تعمل القوى الفلسطينية على ضبط الأمور وتطويق الاشتباك وإعادة الهدوء.

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