عاصي الحلاني مع أهله ورفاقه لأول مرة في سهرة "كل الفصول" حصريا على فن بوكس من انتاج روتانا





هدية مميزة موعدها ثالث ايّام عيد الاضحى المبارك، تقدمها هرم شركات الإنتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وستعرض مجاناً وحصرياً تاريخ 22 يوليو 2021 على تطبيق فن بوكس ، نجمها هو "فارس الغناء العربي" عاصي الحلاني ، الذي يطل في سهرة استثنائية تحمل عنوان "كل الفصول" سنشاهد فيها "أبو الوليد" كما لم نراه من قبل، ويشاركه في هذه الحلقة الاستثنائية أسرته من داخل منزله، وعدد من صناع الأغاني وشركاء النجاح في البومه الاخير "كل الفصول" ، في حوار الفن والأسرة والحياة، يتخلله الغناء والحب والضحك.



حلقة"كل الفصول" التي ستعرض حصريا على تطبيق فن بوكس هي من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، وتزامناً مع عرضها شدد الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات على حرفية "روتانا" وتميزها الحالي ليس فقط على صعيدي صناعة الموسيقى وإنتاج الاغاني والألبومات، وقيمة النجوم المتعاقدين معها، بل ايضا على قدرتها وتسيدها الساحة في تقديم أساليب حديثة وطرق ابتكارية مختلفة وجذابة للترويج وتسويق اعمالها ومطربيها ، بما يواكب مستجدات ومتغيرات ولوازم صناعة الترفيه والموسيقى. ايضا اثنى أ.سالم على التعاون الذي جمع بين روتانا وعاصي الحلاني وتطبيق فن بوكس حتى يكون الجمهور هو الكاسب في مشاهدة حلقة " كل الفصول" الاستثنائية



حلقة " كل الفصول" الحصرية على تطبيق فن بوكس ، وستعرض عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، تاريخ 22 يوليو، تم تصويرها في مزرعة عاصي الحلاني في الحلانية بلبنان، وتولى إخراجها وليد ناصيف، من اعداد وتقديم طوني سمعان، وفكرة وادارة تسويق حبيب رحال، وسيطل فيها الى جانب "ابو الوليد"، زوجته كوليت واولادة الفنانين ماريتا والوليد، ومدير أعماله ماجد الحلاني، هذا اضافة الى حضور فني مميز يتمثل في شهادات واعترافات بحق عاصي من: الشاعر نزار فرانسيس، الملحن عادل العراقي، الموزعين الموسيقيين ناصر الأسعد وطوني سابا، والمخرجين جو مكرزل واحمد المنجد.





