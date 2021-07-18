الكفن يقطع طريق الشيطان ويوقف مسلسل الدم بين عائلتين بسوهاج

أنهى تقديم الكفن سيلان الدم الذى يجرى بين عائلتين، آل التلاهية بالمحاسنة وآل النقى الجويلى بالبندار بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، نتيجة خلافات سابقة راح على إثرها ضحايا.

أنهت مديرية أمن سوهاج اليوم صلح بين عائلتين، بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة، بحضور اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير امن سوهاج، وسكرتير عام المحافظة، ووفد من الأزهر والكنيسة، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة ودائرة المركز.

وقد اشاد الحضور بما انتهى إليه الصلح ووقف الدماء التي تسيل بين الطرفين، خاصة وأن العائلتين تربطهم علاقات وطيدة ومحبة منذ القدم.

وأكد اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج أن ذلك جاء تنفيذا لسياسة وزارة الداخلية، تحت إشراف الوزير، والتي تسعى لإنهاء كافة الخصومات بين المواطنين حتى يعم السلام والأمن بينهم.

