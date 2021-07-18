Advertisements

الكفن يقطع طريق الشيطان ويوقف مسلسل الدم بين عائلتين بسوهاج

الأحد 18/يوليو/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
Advertisements
أنهى تقديم الكفن سيلان الدم الذى يجرى بين عائلتين، آل التلاهية بالمحاسنة وآل النقى الجويلى بالبندار بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، نتيجة خلافات سابقة راح على إثرها ضحايا.
أنهت مديرية أمن سوهاج اليوم صلح بين عائلتين، بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة، بحضور اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير امن سوهاج، وسكرتير عام المحافظة، ووفد من الأزهر والكنيسة، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة ودائرة المركز.
وقد اشاد الحضور بما انتهى إليه الصلح ووقف الدماء التي تسيل بين الطرفين، خاصة وأن العائلتين تربطهم علاقات وطيدة ومحبة منذ القدم.
وأكد اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج أن ذلك جاء تنفيذا لسياسة وزارة الداخلية، تحت إشراف الوزير، والتي تسعى لإنهاء كافة الخصومات بين المواطنين حتى يعم السلام والأمن بينهم.
الكفن يقطع طريق الشيطان ويوقف مسلسل الدم بين عائلتين بسوهاج
الكفن يقطع طريق الشيطان ويوقف مسلسل الدم بين عائلتين بسوهاج
الكفن يقطع طريق الشيطان ويوقف مسلسل الدم بين عائلتين بسوهاج
الكفن يقطع طريق الشيطان ويوقف مسلسل الدم بين عائلتين بسوهاج
الكفن يقطع طريق الشيطان ويوقف مسلسل الدم بين عائلتين بسوهاج
الكفن يقطع طريق الشيطان ويوقف مسلسل الدم بين عائلتين بسوهاج

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سوهاج الكفن الثأر

أخبار تهمك

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الاهلي بالنجمة العاشرة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا ثنائي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ليس المال.. سبب مفاجئ يُعجل برحيل نجم الفريق من برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

منذ أقل من ساعتين

تطورات مفاوضات الأهلي مع رحيمي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ 19 دقيقة

أول تعليق من الأهلي بعد سحب تهنئة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يقترب من ضم 3 صفقات مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أمن سوهاج ينهي خصومات ثأرية وإتمام الصلح بين العائلات

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بحضور مدير أمن سوهاج وعباس شومان (فيديو وصور)

الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام الصلح بسوهاج والفيوم

حقنا للدماء.. "الداخلية" تنجح في إتمام الصلح بين عدد من العائلات

الأمن ينجح فى الصلح بين عائلتين بسوهاج

إتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتين بمحافظة سوهاج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:38 م

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

02:06 م

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

02:19 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

11:02 م

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

01:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس