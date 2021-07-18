أحمد العوضي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

كشف الفنان أحمد العوضي، عن الوضع الصحي لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عقب خضوعها لعملية جراحية.

وقال العوضي، في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "يا جماعه بعد اذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط.. وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم.. وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل".

وأضاف العوضي: “هي في الرعايه دلوقتي ومحتاجة دعواتكم، دي كفاية إنها تهون عليها”.

وأضاف العوضي: “هي في الرعايه دلوقتي ومحتاجة دعواتكم، دي كفاية إنها تهون عليها”.





ووجه الفنان أحمد العوضي، رسالة مؤثرة إلى زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مفاداها " يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا.. أنا ضعيف جدا من غيرك.. انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة.. أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه.. بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتنفذيه".





وتابع: "أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة.. وأنا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك".



