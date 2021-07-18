Advertisements

محافظ قنا: تجهيز 87 سيارة إسعاف استعدادا لعيد الاضحى المبارك

الأحد 18/يوليو/2021 - 03:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بسام عبدالحميد
Advertisements
قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك من خلال مراجعة توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ والأكسجين والأمصال وأكياس الدم ومشتقاته بكميات كافية بالمستشفيات.

أكد محافظ قنا، أنه سيتم إلغاء الإجازات وبدل الراحات للأطقم الطبية والممرضين، بالإضافة إلى زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات والأقسام المعاونة خلال أيام العيد، وزيادة عدد الأسرة بالأقسام الداخلية لاستقبال حالات الطوارئ، والتأكد من جاهزية كافة الأدوات والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والوحدات، وتفعيل كافة أشكال الرقابة وتكثيف المرور الدوري في فترة النوبتجية والسهر وتوفير عدد كافي من الأطقم الطبية.

وأضاف الداودي، أن إدارة مراقبة الأغذية بقطاع الطب الوقائي بالمديرية قامت بتشكيل لجان من مفتشي الأغذية بكل مركز من مراكز المحافظة لتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، والتأكد من سلامتها والتأكد من استيفائها للشروط الصحية وسحب عينات من الأغذية والمشروبات المقدمة للجمهور، والتأكد من سلامتها واستيفاءها للاشتراطات الصحية اللازمة.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد 87 من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة قنا محافظ قنا قنا عيد الأضحى سيارات إسعاف

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن سبب رفض مبابي التجديد لباريس

منذ أقل من ساعة

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا ثنائي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الاهلي بالنجمة العاشرة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ 12 دقيقة

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

منذ حوالي 4 ساعات

ليس المال.. سبب مفاجئ يُعجل برحيل نجم الفريق من برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من الأهلي بعد سحب تهنئة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي مع رحيمي

منذ أقل من ساعة

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ أقل من ساعتين

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

منذ ساعة و نصف

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من ضم 3 صفقات مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"صحة قنا": إلغاء راحات الأطباء تزامنا مع عيد الأضحى

طوارئ بصحة الوادي الجديد استعدادا لعيد الفطر المبارك

طوارئ بالمستشفيات في قنا خلال عيد الفطر وتوافر مخزون الأكسجين والدم وبرتوكلات العلاج

محافظ القاهرة: تزويد المستشفيات وسيارات الإسعاف بالأكسجين للتعامل مع الحالات الطارئة (صور)

في أول أيام عيد الفطر.. الحديقة الدولية خالية من المواطنين (صور)

توافر الاكسجين وإلغاء الإجازات.. رفع حالة الطوارئ في المستشفيات خلال أيام العيد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:38 م

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

02:06 م

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

02:19 م

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

01:27 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

11:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس