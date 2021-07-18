محافظ قنا: تجهيز 87 سيارة إسعاف استعدادا لعيد الاضحى المبارك

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك من خلال مراجعة توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ والأكسجين والأمصال وأكياس الدم ومشتقاته بكميات كافية بالمستشفيات.



أكد محافظ قنا، أنه سيتم إلغاء الإجازات وبدل الراحات للأطقم الطبية والممرضين، بالإضافة إلى زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات والأقسام المعاونة خلال أيام العيد، وزيادة عدد الأسرة بالأقسام الداخلية لاستقبال حالات الطوارئ، والتأكد من جاهزية كافة الأدوات والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والوحدات، وتفعيل كافة أشكال الرقابة وتكثيف المرور الدوري في فترة النوبتجية والسهر وتوفير عدد كافي من الأطقم الطبية.



وأضاف الداودي، أن إدارة مراقبة الأغذية بقطاع الطب الوقائي بالمديرية قامت بتشكيل لجان من مفتشي الأغذية بكل مركز من مراكز المحافظة لتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، والتأكد من سلامتها والتأكد من استيفائها للشروط الصحية وسحب عينات من الأغذية والمشروبات المقدمة للجمهور، والتأكد من سلامتها واستيفاءها للاشتراطات الصحية اللازمة.



وأشار المحافظ، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد 87 من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.